Fiscalização interdita fábrica irregular de óleos na CIC em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba realizou nesta terça-feira (24/2) uma operação de fiscalização ambiental no bairro CIC, resultando na interdição de um estabelecimento suspeito de fabricação irregular de óleos. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), com apoio de outras secretarias e da Guarda Municipal.

Durante a inspeção, as equipes constataram diversas irregularidades em um ponto comercial que produzia óleos, gorduras e vegetais refinados. Entre as infrações identificadas estavam a falta de documentação obrigatória para funcionamento, como alvará e licença ambiental, além de descarte irregular de produtos a céu aberto.

Diante das irregularidades, o estabelecimento foi notificado e teve suas atividades imediatamente paralisadas. A interdição permanecerá em vigor até que a situação seja regularizada e todos os documentos necessários para o funcionamento sejam apresentados.

A operação contou com a participação dos grupos de Operações com Cães (GOC) e de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal, reforçando o caráter integrado da ação de fiscalização.