Fiscalização intensificada em viaduto do Alto Boqueirão coíbe tráfego pesado

A Superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba intensificou a fiscalização no viaduto que liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha, no Alto Boqueirão, para coibir o tráfego de veículos pesados. A medida visa preservar a estrutura da ponte, construída há mais de 60 anos e projetada apenas para tráfego urbano.

O viaduto, que conecta os bairros Sítio Cercado e Alto Boqueirão, tem fluxo intenso de veículos urbanos. O tráfego é restrito a veículos com até dez toneladas, sob pena de multa e autuação para motoristas que desrespeitarem o limite. Entre 1 e 20 de janeiro, a Setran aplicou mais de 64 autos de infração durante as fiscalizações.

A estrutura foi interditada em março de 2022 por quase dois anos devido a problemas estruturais. Após obras de recuperação coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, o viaduto foi reaberto em dezembro de 2023, com limite de velocidade de 40 km/h.

Para veículos acima de dez toneladas, rotas alternativas foram estabelecidas. Motoristas devem seguir pela Rua Guaçuí, Tijucas do Sul, Ourizona e Danilo Pedro Schreiner para contornar o viaduto.

A fiscalização visa principalmente coibir o tráfego de caminhões carregados com grãos na região, preservando a integridade da estrutura e a segurança dos usuários.