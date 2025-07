Fios soltos e poste torto viram obstáculo para pedestres em Curitiba

Poste antigo quase caindo, fios soltos pela calçada e tudo isso próximo a um colégio estadual de Curitiba, onde diariamente dezenas de crianças e adolescentes passam. A situação na esquina entre as ruas Victório Viezzer e Carlos Razera, no bairro Mercês, tem sido alvo de reclamações por parte dos moradores que temem com os riscos de acidentes no local.

Quem passa pela rua pode observar que um poste novo foi instalado na rua. No entanto, um antigo poste de madeira, que ainda possui diversos fios elétricos, continua no local. Torto, o poste parece estar apoiado ao equipamento novo para ganhar mais sustentação.

Veja:

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Maria Aparecida Pontes, de 74 anos, é moradora do bairro há 25 anos e diz já ter tropeçado entre os fios que permanecem caídos há dias. Para ela, Curitiba é uma cidade linda para viver, porém uma situação como essa, vista na esquina de seu ateliê, é inaceitável.

“Meu filho olhou e falou: um bairro tão importante e um poste feio como esse”, comenta Cida, como é conhecida.

De acordo com a moradora, as pessoas precisam sair da calçada e passar pela rua para não se embolarem entre os fios. Cida acrescenta que em alguns casos é necessário se abaixar para não bater no poste de madeira que aparenta estar prestes a cair.

O problema é ainda maior durante o início da manhã e a noite, explica a moradora. Isso porque, no escuro, muitas vezes não é possível ver onde se pode pisar sem correr riscos. “Todo mundo está reclamando desse problema. Por que não levam embora? [o poste antigo]”, lamenta a moradora.

O que diz a Copel

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Copel informou que técnicos farão uma vistoria no local nesta sexta-feira (25).