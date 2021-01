Fintech com sede em Curitiba e atuação em todo o Brasil, a ROIT completa cinco anos em 2021 promovendo a ampliação e a qualificação de suas equipes. A empresa, que atua em gestão contábil, financeira e de recursos humanos, está com vagas abertas para profissionais e estágios, em pelo menos 18 funções diferentes.

Além de oportunidade de trabalho, o ingresso na ROIT assegura o desenvolvimento de carreiras na área de tecnologia da informação (TI). De acordo com a responsável pela área de employee experience na fintech, Camila Weingartner, a empresa oferece programa de acompanhamento de estagiários e estagiárias e de formação continuada para os profissionais.

>>> Mais informações sobre as vagas, inscrições e contato com a ROIT, clique aqui!

A executiva ressalta que o objetivo é formar equipes “que queiram fazer parte da ‘revolução da contabilidade’, e que não tenham medo de arriscar”. Ela ressalta: “Buscamos profissionais com pensamento crítico, para que possam questionar métodos, identificar problemas, mas que sejam criativos para trazer soluções, que saibam trabalhar em equipe, que se adaptem rapidamente às situações inesperadas.”

As vagas abertas são para as seguintes funções:

Machine Learning Engineer

Desenvolvedor de IA – foco em sistemas embarcados

Desenvolvedor Front-end

QA

Desenvolvedor de Back-end

Desenvolvedor de RPA

Estágio Desenvolvimento (Front-end, Back-end, IA e Mobile)

Estágio Marketing (designer e produção de vídeo)

Analista de Marketing – E-commerce

Analista de Marketing – Conteúdo

Estágio – TI/Infra

Growth & Sales Analyst

Analista Jurídico Tributário

Analista de RH/DP

Closer (Inside Sales)

Estágio QA

Sales Development Representative – SDR

Estágio – Engenharia de Dados

De acordo com a executiva, as vagas de estágio são para Curitiba e região metropolitana. Já as vagas efetivas se adéquam a candidatos e candidatas de qualquer parte do país, uma vez que as atividades poderão ser desenvolvidas de maneira remota.

“Como ações e iniciativas de incentivo, de estímulo a jovens no inídio da carreira de TI, temos um programa específico, com acompanhamento e desenvolvimento ‘Soft’ e ‘Hard Skills’ para estagiários, com treinamentos e mentorias para formação”, cita Camila Weingartner. “Para os colaboradores efetivos, temos a ROIT Academy – Universidade Corporativa para desenvolvimento dos ‘Roiters’”, acrescenta.

A ROIT caminha para se tornar uma empresa unicórnio: pretende alcançar valor de mercado de US$ 1 bilhão até 2023. Para 2021, a empresa projeta faturamento de R$ 45 milhões, com a consolidação e expansão de suas soluções em TI voltadas à gestão contábil, financeira e em recursos humanos.

