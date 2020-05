Assim como o registrado nos últimos dias, o frio vai permanecer nas manhãs deste fim de semana em Curitiba, mas sem possibilidade de geada. A massa de ar frio e seco segue em todas as regiões e a chuva não deve aparecer por aqui, pelo menos até a próxima quinta-feira (14).

publicidade

Em Curitiba a mínima deste sábado (9) fica em 9 graus pela manhã. Com o passar das horas, o sol vai se fazer presente e irá aquecer o curitibano. A máxima chega a 23 graus no meio da tarde. A dica é “lagartear” no jardim de casa ou até mesmo curtir uma exposições do Museu Oscar Niemeyer pela internet, como uma exposição russa em preto e branco. Tem uma exposição russa em preto e branco. No domingo (10), Dia das Mães, a temperatura será um pouquinho mais baixa com 8 graus ao amanhecer e máxima de 25 graus.

+Viu essa? Domingo de Dia das Mães terá falta de água m bairros de Curitiba e região?

Como fica no Litoral?

Na região litorânea do Paraná céu claro e limpo, a mínima é de 15 e máxima de 24 graus. Não vá para a areia e nem pense em surfar. Na semana passada, um surfista foi preso em Matinhos. A Guarda Municipal segue orientando as pessoas para que fiquem dentro de suas residências por conta da necessidade de isolamento social.

E no interior?

No interior, o fim de semana é de festa para Maringá. A cidade canção comemora 73 anos de fundação no domingo e com o clima tradicional da região norte do Paraná. Sol no fim de semana com a máxima batendo 28 graus.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?