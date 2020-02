Mesmo com a previsão de pancadas isoladas de chuva neste fim de semana, quem ficar em Curitiba ou partir para um descanso no Litoral deve conseguir aproveitar o sábado (1º) e o domingo (2). Segundo a previsão do Instituto Simepar, não haverá mudanças significativas nas condições do tempo em todo o Paraná, por isso, o calor continua e o sol deve brilhar em diversos momentos dos dois dias.

continua depois da publicidade

A possibilidade de ocorrência de temporais curtos também continua. Pode chover mais forte na capital, na noite deste sábado, até quando vigora um alerta amarelo de temporal.

Em Curitiba, no sábado, a previsão é de temperaturas próximas dos 30° C. Segundo o Simepar, a Mínima prevista na capital é de 19° C e a Máxima é de 29° C. Podem ocorrer temporais neste dia a partir do início da tarde, no estilo chuva de verão. Para quem estiver a fim de realizar passeios nos parques da cidade neste dia, o ideal é se programar para o período da manhã.

O domingo na capital deve seguir a mesma lógica da previsão do tempo para o sábado. A diferença é que a temperatura Máxima deve estar um pouco menor, em torno dos 26° C. Isso ocorre devido a presença de mais de umidade e da maior formação de nuvens. Com isso, o sol fica um pouco mais escondido e o dia aquece menos. Conforme prevê o Simepar, as condições para chuva são as mesmas dos dias anteriores, a partir da tarde.

Litoral

O fim de semana tem tudo para ser agradável nas praias paranaenses. Tanto no sábado, quanto no domingo, a previsão é de pouca chuva e calor. Segundo o Simepar, não haverá grandes alterações climáticas em relação aos últimos dias. Os passeios à beira-mar devem estar garantidos pela manhã e pancadas de chuva estão previstas para o período da tarde.

De acordo com o mapa do Simepar, em Guaratuba, no sábado, os termômetros devem variar entre 24° C e 28° C. No domingo, ainda por lá, a Máxima prevista é de 27° C, com Mínima de 23° C. Em Matinhos e Pontal do Paraná, a Mínima prevista para o sábado é de 23° C, com Máxima chegando aos 28° C. No domingo, a Mínima nas dois locais deve ser de 23° C e a Máxima de 27° C.