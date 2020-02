O fim de semana promete ser de muito calor e céu aberto em Curitiba e no Litoral. Segundo o Instituto Simepar, as temperaturas devem ultrapassar os 30° C, no sábado (15) e no domingo (16). A mesma previsão vale para as demais regiões do Paraná. Essa mudança no tempo ocorre porque o sistema de baixa pressão no Oceano começa a perder a força. Com isso, o sol predomina, pelo menos, até a segunda-feira (17). Já na terça-feira (18), uma frente fria deve começar a se aproximar da capital do estado.

Em Curitiba, no sábado, a meteorologia aponta uma variação nas temperaturas entre 16° C e 30° C. No domingo, na capital, os termômetros devem registrar Máxima de 32° C e Mínima de 19° C. Segundo o Simepar, o sol predomina e não há previsão de chuva.

Conforme explica o Simepar, apenas do domingo pode ser registrada da ocorrência de pancadas de chuvas rápidas no fim da tarde. “Pelo menos até a segunda-feira, o tempo deve ficar firme. Um mudança deve começar a ocorrer entre a terça e quarta, com a chegada de uma frente fria”, diz Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Litoral

Nas praias do Paraná, no sábado, o dia ainda pode começar com a presença de chuviscos isolados. Mas de acordo com o Simepar, o céu já deverá estar aberto antes do fim da manhã. Assim como em Curitiba, o sol surge com força, tanto no sábado quanto no domingo, e as temperaturas devem registrar Máximas em torno dos 31° C, nos dois dias. Já as Mínimas, durante o fim de semana, podem variam entre 22° C e 24° C.

Como a Tribuna já noticiou, a previsão de calor no fim de semana deve aumentar o movimento nas praias. Por causa disso, na sexta, a Ecovia, concessionária que administra a BR-277, registrou uma circulação de cerca de 50 mil veículos no trecho entre Curitiba e Paranaguá. Um fluxo três vezes acima do normal.

De acordo com a concessionária, para o retorno das praias, no domingo, o movimento deve começar a aumentar depois das 16h. O horário de pico, como prevê a Ecovia, deve ser entre 19h e 20h.

Interior

O sol e o calor também predominam nas demais regiões do estado. Segundo o Simepar, durante o fim de semana, não há previsão de chuva no interior. Ainda de acordo com a meteorologia, as temperaturas, em algumas cidades do Norte e Oeste do Paraná, podem atingir os 34° C.