Fim de semana em Curitiba terá competições nacionais, corrida e diversão por toda a cidade

Texto: Carlos Henrique Giglio Junior Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom)

A



Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (

Smelj

)



vai promover um fim de semana repleto de atividades gratuitas. Além dos programas

Viva o Sábado

, com atividades nos espaços esportivos e nas piscinas municipais, e do

Lazer no Parque

,

que alegra o domingo em áreas verdes da cidade, a Smelj vai promover as duas primeiras etapas das



Corridas Smart



e mais uma edição do Lazer no Bairro, no Xaxim. Além disso a capital paranaense será palco do campeonato nacional de Xadrez e do campeonato nacional de escalada esportiva e paradesportiva.

Chess Open 2026 – Campeonato



Curitiba se prepara para sediar um dos maiores eventos do calendário nacional de Xadrez, o Curitiba Chess Open 2026, que acontece entre os dias 17 e 21 de abril, reunindo mais de 500 enxadristas de todo o Brasil e também do exterior. A competição conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba, por meio da Smelj.

A abertura do evento será nesta sexta-feira (17/4), às 19h, com recepção aos participantes, torneio blitz de boas-vindas e atividades de integração no



Clube de Xadrez de Curitiba



. Já o torneio clássico, principal competição do festival, terá início no sábado (18/4), às 9h, com um total de sete rodadas.

As disputas acontecem na



Sociedade Thalia



(R. Comendador Araújo, 338 – Centro) e a entrada é gratuita.

Campeonato Brasileiro de Escalada



De 17 a 21 de abril, o



Centro de Iniciação ao Esporte Cajuru – Nelson Comel



, no



Parque Olímpico do Cajuru



, sediará a abertura da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Escalada, com os principais atletas nacionais em uma agenda repleta de emoção e desafios intensos.

O evento inicia o calendário nacional em grande estilo, com três modalidades em disputa, Velocidade, Boulder e Paraescalada, transformando o espaço em um grande palco da Escalada Esportiva. Atletas, equipes e fãs prometem movimentar o CT durante todo o fim de semana, acompanhando disputas de alto nível técnico, tentativas explosivas e performances de tirar o fôlego.

O Campeonato Brasileiro reúne atletas da Seleção Brasileira e os principais nomes da escalada nacional, elevando o nível das disputas e consolidando a competição como um dos momentos mais aguardados do calendário do esporte.

Entre os destaques confirmados estão os paulistas Rodrigo Hanada, Felipe Ho, André Macedo, atual campeão brasileiro de Boulder, e os paranaenses incentivados pela Prefeitura de Curitiba

Pedro Egg, Caio Egg, Camila Flores e Raul Negochetko

, atletas que vêm representando o Brasil com consistência em competições nacionais e internacionais.

A competição tem apoio da Smelj, a entrada é gratuita e as disputas começam sempre as 9h da manhã.

Corridas Smart



Neste sábado (18/4) e domingo (19/4), a Smelj promove as primeiras duas etapas das



Corridas Smart



, evento no qual o participante se inscreve gratuitamente, faz uma corrida ou caminhada de no mínimo 5 km e ao final retira sua medalha.

Na oportunidade, também serão entregues as medalhas da 1ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Curitiba 2026, que aconteceu no Centro Cívico em comemoração aos 333 anos de Curitiba.

O percurso da Corrida Smart fica a critério de cada participante, que deverá comprovar, por qualquer aplicativo de corrida, o tempo e distância percorridos. As inscrições devem ser feitas pelo

Guia Curitiba

, a partir das 6h, até as 11h do dia escolhido para a corrida.

Serão 200 vagas no sábado e 200 no domingo.

Vale lembrar que o percurso é livre, porém o ponto de largada e chegada deve ser nos locais das inscrições. No sábado (18/4), o ponto de largada e chegada será o Centro de Esporte e Lazer Arthur Bernardes (Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes – Vila Izabel), das 7h às 11h. No domingo, o Centro de Atividade Física Professora Judith Passos (Al. Prof. Rubens Requião, 200 – Mercês – ao lado da chaminé do



Parque Barigui



), no mesmo horário.

Viva o Sábado









No sábado (18/4), os curitibanos podem aproveitar as oito piscinas aquecidas da Prefeitura, das 13h30 às 17h30. As vagas estão abertas e disponíveis no



Clube da Gente Bairro Novo



, no



Clube da Gente Santa Felicidade



, no



Clube da Gente Boa Vista



, no



Clube da Gente CIC



e no



Clube da Gente Tatuquara



. Além disso, as piscinas do



Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser



, do



Centro da Juventude Eucaliptos



e o



Centro da Juventude Audi União





também estão disponíveis para quem quiser se divertir.





Além das piscinas, a comunidade pode aproveitar os demais espaços para a prática de lazer no



Centro de Esporte e Lazer João Derosso



,

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

,

Centro de Esporte e Lazer Zumbi dos Palmares

e no

Parque Olímpico do Cajuru

.

Para participar é necessário se cadastrar e cada pessoa poderá levar outras três, que também têm que estar cadastradas no

e-Cidadão

e no

Guia Curitiba

.

Inscrições



aqui



.

Lazer no Bairro



A secretaria também preparou para o sábado (18/4), das 14h às 18h, mais uma edição do Lazer no Bairro. A diversão para os curitibanos acontece na



Praça Nelson Saternaski Monteiro



(Rua 1º de Maio, esquina com a Rua José Osires Baglioli – Xaxim).

As atividades ofertadas ajudam no desenvolvimento humano e educacional, estimulam a expressividade, criatividade e a vivência de atividades de diferentes conteúdos de lazer, buscando a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social.

Haverá empréstimo de materiais esportivos, oferta de atividades recreativas como jogos gigantes, perna de pau, entre outros.

Lazer no Parque



Ainda no domingo (19/4) o programa Lazer no Parque vai levar atividades gratuitas de esporte e recreação a diferentes regiões da cidade. Das 14h às 17h30, a diversão acontece simultaneamente nos parques



Barigui



,



Atuba



,



Náutico



,



Lago Azul



,



Pinhal do Santana



,



dos Tropeiros



e na



Praça Afonso Botelho



.

O Lazer no Parque é uma opção para a família curitibana aproveitar o lazer de domingo à tarde, com muita diversão, onde serão ofertadas atividades que aproximam crianças, adolescentes, adultos e idosos da natureza. Em um ambiente aberto, a comunidade pode desfrutar de jogos gigantes, tênis de mesa, cama elástica, além de festivais esportivos e desafios para toda a família.

Em caso de chuva as atividades serão canceladas.

Atividades nas regionais





Sábado (18/4)



Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Regional Boqueirão

O

CEL Vereador João Derosso

(Rua Ana Lopos Canet, 4, Xaxim) e o

Centro da Juventude Eucaliptos

(Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, quadra poliesportiva e atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, tênis de campo e voleibol. As atividades começam às 8h e vão até 18h.

Regional Boa Vista

No



Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania Boa Vista



(Avenida Paraná, 3600 – Boa Vista), das 9h às 11h da manhã a



SMELJ



vai oferecer um aulão de K-POP. Aulão que inclui alongamento, aprendizado passo a passo (braços, depois pernas) e repetição para memorização, promovendo ritmo, coordenação, expressão corporal e diversão. A participação é gratuita e aberta ao público.

Já o

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

(Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri), o



Centro de Esporte e Lazer Bacacheri



(Rua Costa Rica, 1.614 – Bacacheri), o



Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania Boa Vista



(Avenida Paraná, 3.600 – Boa Vista) e o

Clube da Gente Boa Vista

(Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 319 – Bairro Alto) atendem a comunidade aos sábados com o empréstimo de materiais recreativos, esportivos, reserva de quadra poliesportiva e quadras de areia. São ofertadas aulas esportivas, aquáticas, dança e lutas. As inscrições nessas atividades devem ser realizadas no

portal curitiba em movimento

.

Confira os horários das atividades



Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

– das 8h às 18h





Centro de Esporte e Lazer Bacacheri



– das 13h às 17h





Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania



Boa Vista – das 8h às 12h



Clube da Gente Boa Vista

– das 8h às 13h

O



Clube da Gente do Boa Vista



(Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 340 – Bairro Alto) também vai receber, das 14h às 16h, o Momento Tênis de Mesa. Será disponibilizado um kit de tênis de mesa na parte externa da unidade e toda a comunidade está convidada.

Regional Cajuru

Das 8h às 10h e das 14h às 16h, no

Parque Olímpico do Cajuru

, acontecem as aulas de BMX do



programa Escola + Esporte = 10



, para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculados no portal



Curitiba em Movimento



. Há empréstimo de bicicletas, capacetes e luvas para as aulas.

Das 13h às 14h, o horário é voltado para a experimentação da pista para pessoas sem experiência no esporte. Não há empréstimo de bicicletas e materiais neste horário. Não necessita matrícula prévia.

Das 10h às 12h e das 16h às 18h, a pista de é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade.

Também na

Regional Cajuru

, o



Centro da Juventude Audi União



(Rua João Henrique Hoffmann, 125 – Uberaba) vai ficar aberto das 8h às 18h com o Espaço Jovem, um ambiente pensado para estimular a criatividade, a convivência e o lazer saudável. Haverá atividades dinâmicas como games, com torneios e partidas livres em consoles modernos, tênis de mesa, pebolim, RPG, além de oficinas temáticas.



Domingo (19/4)



Regional Cajuru

Das 8h às 13h, a pista de BMX do

Parque Olímpico do Cajuru

é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade, com supervisão de um professor da Smelj. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados e luvas fechados. Cada pessoa deve levar sua garrafa de água.

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