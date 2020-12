O fim de semana vai ser de calor, mas com grande possibilidade de chuva em Curitiba e no litoral do Paraná. Uma frente fria está vindo do Rio Grande do Sul e vai mudar o tempo a partir da próxima semana.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima na temperatura pode bater 29°C neste sábado (19). No entanto, na região de Curitiba e litoral, uma grande cobertura de nuvens vai modificar o tempo e a chuva vai pintar por aqui. Nada muito intenso, mas com ventos chegando a 11 km/h.

A dica da Tribuna do Paraná para este sábado é acompanhar a tradicional apresentação de Natal do Coral do Palácio Avenida. Na 30ª edição, devido a pandemia, o evento foi gravado e será transmitido pela internet às 20h15. Para acompanhar acesse o site www.nataldopalacioavenida.com.br ou o YouTube do Bradesco.

No domingo (20), o clima vai ser semelhante ao sábado, mas com chuvas mais fortes devido à frente fria que chegará ao estado vindo do Rio Grande do Sul. A mínima na temperatura vai ser de 19°C.

No litoral paranaense, o fim de semana vai ser de calor e com temperaturas acima de 30°C. Para este sábado, Guaratuba pode chegar a 31°graus, mas uma chuva no fim da tarde vai dar uma amenizada nesta “quentura”. No domingo, na histórica Morretes, a máxima pode bater 36°C no começo da tarde. O velho e bom conselho é hidratação e protetor solar. Ah, não venha vacilar tirando a máscara de proteção, pois está quente. Os números da pandemia estão aumentando e a covid-19 também está no nosso litoral.

Já no interior do Paraná, o calor também se fará presente. Em Barra do Jacaré, no norte pioneiro, o sábado é dia de festa. A cidade comemora aniversário e uma das personalidades barrenses é o zagueiro Rhodolfo, do Coritiba. A máxima aponta 32°C segundo o Simepar e 35°C para o domingo. Bom fim de semana!