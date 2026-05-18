Fezes no formato de fita? Quando manter a calma e quando buscar um médico

O funcionamento do intestino atua como um indicador preciso da saúde geral, influenciando não somente o processo digestivo, mas também o sistema imunológico e o bem-estar emocional. Alterações nas fezes, especialmente no formato de fita, merecem atenção. Mas quando isso representa um sinal de alerta?

O estado do intestino oferece dados valiosos sobre o organismo como um todo. Desconsiderar sinais de anormalidade, incluindo mudanças na aparência das fezes, pode elevar o risco de desenvolvimento de enfermidades mais graves.

Fezes em formato de fita representam risco à saúde?

As fezes em fita, também conhecidas como cocô achatado e fino, apresentam aspecto afilado ou alongado. Conforme explica o Dr Drauzio Varella, o intestino possui formato cilíndrico, porém o desenvolvimento de um pólipo ou tumor em seu interior pode bloquear a passagem, moldando e achatando o cocô.

Em que situações isso se torna preocupante?

Apesar de poderem ser provocadas por causas simples, como espasmos ou síndrome do intestino irritável, as fezes em fita demandam avaliação médica urgente quando apresentam persistência e surgem junto com sangue ou muco nas fezes, alteração súbita no ritmo intestinal, seja prisão de ventre ou diarreia recorrente, dor abdominal contínua ou sensação de evacuação incompleta.

Dificuldades para evacuar? Veja como agir

De acordo com o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Rodrigo Barbosa, integrante do corpo clínico dos hospitais Sírio Libanês e Nove de Julho, na capital paulista, compreender a frequência, o formato e a consistência das evacuações é fundamental para identificar possíveis distúrbios.

Qual o período normal sem evacuar?

Conforme o Dr. Rodrigo Barbosa, o ideal é evacuar todos os dias. Contudo, também é aceitável ir ao banheiro a cada dois dias sem apresentar desconforto ou qualquer outro sintoma que sugira algum problema de saúde. Para o especialista, é fundamental observar quando existe mudança no padrão habitual de evacuação.

“Se o período sem evacuar ultrapassar três dias, pode ser um sinal de alerta e indicar constipação que, se não tratada, pode causar complicações como fissuras anais, hemorroidas e até impactação fecal”, alerta o médico.

Indícios de que as fezes apresentam anormalidades

O especialista orienta que fezes saudáveis precisam ter consistência macia, similar a uma banana, e serem expelidas sem necessidade de esforço. Para monitoramento, o Dr. Rodrigo Barbosa destaca algumas modificações frequentes que podem sugerir distúrbios:

Fezes muito duras ou em forma de bolinhas: indicador característico de constipação, quando o intestino retém fezes por período prolongado;

Fezes líquidas ou pastosas: podem revelar infecções ou deficiência na absorção de nutrientes;

Fezes muito escuras ou avermelhadas: podem revelar presença de sangue que necessita investigação imediata;

Fezes esbranquiçadas ou amareladas: podem sinalizar distúrbios no fígado ou na vesícula biliar.

Além dessas manifestações, o Dr. Rodrigo Barbosa esclarece que sintomas como dor abdominal, inchaço ou desconforto generalizado são indicativos de que pode existir alteração no hábito intestinal e, adicionalmente, podem apontar condições mais sérias, como doenças inflamatórias intestinais ou até câncer colorretal; daí a relevância de manter vigilância constante.