As quatro lojas da rede Pão de Açúcar em Curitiba passarão a integrar a rede Festval. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia do governo federal responsável pela manutenção da livre concorrência, emitiu consulta ao mercado a respeito do negócio, que inclui a aquisição dos quatro pontos: nos bairros Água Verde, Batel, Bigorrilho e Jardim Social.

Com o negócio, o Pão de Açúcar encerra suas atividades na capital paranaense, enquanto o Festval amplia sua rede para 16 lojas. Procurados, os dois grupos informam que o contrato de compra e venda e o processo no Cade preveem sigilo nas informações sobre o negócio.

