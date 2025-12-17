Festival Sabores de Natal premia restaurantes em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O 1º Festival Sabores de Natal, parte da programação natalina de Curitiba, anunciou seus vencedores nesta quarta-feira (17/12) em evento no Mercado Municipal. A iniciativa do Instituto Municipal de Turismo e da Abrasel-PR premiou estabelecimentos em três categorias, após votação popular com mais de 10 mil participações.

O Aruá Gastronomia venceu na categoria Prato Salgado com sua Chapa Premium Aruá. Na categoria Prato Doce, o destaque foi a Cantina do Délio Batel com a sobremesa Banoffi de Natal. Já o restaurante Baviera conquistou o prêmio de Melhor Decoração.

O festival, que ocorreu entre 18 de novembro e 14 de dezembro, contou com a participação de 33 restaurantes de Curitiba e região metropolitana. O objetivo era incentivar estabelecimentos a criarem pratos e decorações especiais inspirados no Natal, enriquecendo a experiência gastronômica de moradores e turistas durante as festividades.

Rodrigo Swinka, presidente do Instituto Municipal de Turismo, destacou que o evento cumpriu seu papel de unir as atrações natalinas à gastronomia local. Já Luciano Bartolomeu, diretor-geral da Abrasel PR, ressaltou a expressiva adesão do público e a expectativa de ampliar a participação de restaurantes na próxima edição.

O Festival Sabores de Natal integra o Natal de Curitiba 2025, que conta com uma extensa programação de atrações até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.