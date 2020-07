O bar curitibano Crossroads vai comemorar o Dia Mundial do Rock de um jeito histórico e inovador em 2020. Em sua terceira edição, o Festival Crossroads ocorre neste domingo (12) e será exclusivamente online. Os fãs irão acompanhar o show de dez bandas pelo canal oficial do bar no YouTube a partir das 18 horas. Vai rolar até camarote exclusivo e ainda campanhas de arrecadação para as bandas participantes e para o bar, que funciona há 23 anos.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Hard Rock Cafe vai fazer festa com muita música para celebrar o Dia Mundial do Rock

A festa esse ano precisou ser remodelada devido a pandemia do novo coronavírus. Sem a possibilidade de organizar um gigante evento, a organização pensou no bem-estar do público e dos próprios participantes. Em 2019, o festival reuniu 44 atrações musicais, divididas em cinco palcos. Ao todo, foram 18 horas de puro entretenimento.

Com a covid-19, a organização entendeu que apesar do momento conturbado, a velha expressão “o show não pode parar” fez mais sentido. “O show precisou mudar, a gente não podia simplesmente cancelar. Entendemos que o rock tem papel fundamental nesse momento e o nosso lema nunca fez tanto sentido: never surrender (nunca se renda, em inglês). É isso! O rock é instrumento de luta, é arte, vai além do gênero musical”, explicou Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads, que comanda o evento há mais de duas décadas.

Desta vez a edição será mais curta, mas promete ser intensa. Serão dez bandas, consideradas pelos fãs como as mais queridas do bar: Válvula Vapor (Rock Nacional), Afoostic (Tributo Foo Fighters), Lenhadores da Antártida (Folk Rock), Punkake (Rock Autoral), República Pine (Grunge/Rock), Crackerjack (Classic Rock) e F4T (Tributo Charlie Brown Jr.), King Nothing (Tributo Metallica), e os estreantes Baile Brasa (Discol/Rock) e Redline (Rock 90/2000).

Doações para quem precisa

publicidade

Com a pandemia, a classe musical foi muito atingida com o fim dos eventos em bares e casas noturnas. Sem rendimento, o festival Crossroads promete auxiliar as bandas participantes e também os funcionários do bar. Durante a transmissão, os fãs poderão contribuir com doações, que serão repassadas diretamente aos envolvidos. “O momento é muito delicado para a área do entretenimento e, especialmente, para os músicos, que estão sem palco desde o início. Então, a gente vai abrir mais um canal de contribuição. Mais do que nunca, o momento pede solidariedade e união. A gente precisa sair juntos dessa”, comentou Reis.

Outra novidade para 2020 é o acesso a uma área exclusiva com interação on-line durante a transmissão. Comprando um dos kits Never Surrender, disponível com valores partir de R$30, o cliente aproveita a festa junto com outros participantes, podendo interagir visualmente e via chat. São quatro opções de kits com produtos oficiais do festival e as vendas estão sendo feitas pela plataforma Sympla. No domingo, durante a transmissão, também será possível pedir combos gastronômicos e de bebidas do cardápio do bar, que faz entregas e também drive-thru desde o início da pandemia.

Serviço

Festival Crossroads – Dia Mundial do Rock 2020

Data: 12 de julho (domingo)

Horário: A partir das 18 horas pelo Youtube Crossroads Bar

Vendas de camarote virtual pelo Sympla

Site oficial do evento