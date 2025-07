Festa de São Tiago mobiliza fiéis na única capela dedicada ao santo em Curitiba

Em comunhão com o Jubileu 2025: Peregrinos da Esperança, convocado pelo Papa Francisco para 2025, a única capela dedicada a São Tiago Apóstolo em Curitiba realiza uma grande festa de fé, oração e confraternização. O evento começou no dia 22 e vai até 25 de julho, sempre às 19h30.

Localizada na Rua São Tiago, 269, no bairro Cajuru, a comunidade convida fiéis e peregrinos para participar do Tríduo e Festa de São Tiago. Este ano, o tema que inspira as celebrações é “Com São Tiago, somos peregrinos da esperança”, refletindo o papel de São Tiago como padroeiro dos peregrinos e exemplo de fé viva e perseverante.

Programação do Tríduo e Festa

Durante três dias e finalizando com a festa, a comunidade celebrará a presença de Deus por meio da vida e do testemunho de São Tiago, com temas que convidam à perseverança, à fé ativa e à esperança cristã.

22/07 – Com São Tiago somos perseverantes na provação

23/07 – Com São Tiago, a fé nos move às obras

24/07 – Com São Tiago esperamos confiantes a vinda do Senhor

25/07 – Dia de São Tiago: Missa festiva e confraternização

Toas as missas acontecerão às 19h30. Todos os dias após as missas, haverá venda de pastéis, salgados e bebidas, promovendo momentos de alegria e partilha entre os participantes.

Único templo dedicado a São Tiago em Curitiba

A Capela São Tiago faz parte da Paróquia São José, no Cajuru e é a única da Arquidiocese de Curitiba dedicada ao santo, o que torna a celebração ainda mais especial. Em um tempo em que a Igreja convida todos a se tornarem “peregrinos da esperança”, São Tiago é inspiração para quem deseja caminhar com fé, carregar a cruz com coragem e manter viva a alegria do Evangelho.

A Paróquia São José, localizada no bairro Cajuru, em Curitiba (PR), dispõe de 4 comunidades: Matriz (São José), Mãe do Divino Amor, São Vicente Pallotti e São Tiago. A paróquia é a única da arquidiocese a ter uma capela dedicada a São Tiago, que se tornou padroeiro dos cavalheiros, farmacêuticos, veterinários, químicos e peregrinos.

São Tiago

Foto: Rafael Maia / Colaboração

São Tiago é padroeiro dos pescadores, cavalheiros, farmacêuticos, veterinários e químicos e países, como a Guatemala, Chile e Espanha. Pode ser referenciado também como São Tiago Apóstolo, Santiago e Santiago de Compostela, o que o diferencia de Tiago menor, primo de Jesus.