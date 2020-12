A Polícia Militar (PM) encerrou mais uma festa clandestina na madrugada deste domingo (20) em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. Neste momento, o Paraná enfrenta o pior momento da pandemia. Sábado (19), o estado teve 58 mortes e ocupação de 98% das UTIs de coronavírus. Na mesma data, Curitiba apresentou 839 novos casos de covid-19 e 13 novos óbitos.

publicidade

LEIA MAIS – Rinha de galos é desmantelada na grande Curitiba; 50 animais foram resgatados

A festa foi descoberta pela PM durante o patrulhamento no centro de Araucária. Cerca de 100 pessoas estavam no bar, a maioria sem máscaras e sem se preocupar com o distanciamento social. Os frequentadores também descumpriam o decreto estadual que proíbe a circulação de pessoas entre 23h e 5h do dia seguinte.

O dono do bar assinou um Termo Circunstanciado e vai responder pelo descumprimento das regras sanitárias. Quinta-feira (17), outra festa clandestina foi encerrada em Curitiba por fiscais da prefeitura. Também cerca de 100 pessoas sem seguir os cuidados preventivos estavam aglomeradas em um bar com pagode vivo no bairro Prado Velho.