Feiras livres em Curitiba: confira locais e horários deste domingo

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 10/01/26 12h02
Lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba para domingo (11/01): feiras. Foto: Isabella Mayer/SECOM (arquivo)

Neste domingo (11), a Prefeitura de Curitiba realiza feiras livres em diversos bairros da cidade. Os eventos oferecem produtos frescos e variados para a população, funcionando das 7h às 14h, dependendo da localidade.

As feiras acontecem nos seguintes locais:

– Bacacheri: Avenida José Gulin, entre as ruas Ernesto Edmundo Weigert e Luiz Manoel Agner (7h às 13h)

– Barreirinha: Rua Flávio Dallegrave, entre as ruas Sebastião Fávaro e Reinaldo Hecke (7h às 13h)

– Cajuru: Rua Teófilo Otoni, entre as ruas Luiz França e Progênito Machuca (7h às 13h)

– Campo Comprido: Rua Maria Homan Wisniewski, entre as ruas Robert Redzimski e Emília Chopacz (7h às 13h)

– Mercês: Rua Martim Afonso, 800 – Praça 29 de Março (7h às 13h)

– Prado Velho: Rua Francisco Nunes, entre as ruas Chile e Brasílio Itiberê (7h às 13h)

– Vista Alegre: Rua Arthur Leinig, entre as ruas Irmã Tecla e André Zanetti (8h às 12h)

– Boqueirão: Rua Antônio Kosovski, Praça da Colonização Menonita (8h às 14h)

As feiras livres são uma opção para os moradores adquirirem alimentos frescos e produtos variados diretamente dos produtores, fomentando o comércio local e oferecendo mais uma alternativa de compras para a população.

