Feiras livres em Curitiba: confira locais e horários deste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realiza neste domingo (31) feiras livres em diversos bairros da cidade. Os eventos acontecem em locais como Bacacheri, Barreirinha, Cajuru e Campo Comprido, oferecendo produtos frescos e variados para a população.

As feiras funcionam em horários variados, geralmente das 7h às 13h. No Bacacheri, por exemplo, a feira ocorre na Avenida José Gulin, entre as ruas Ernesto Edmundo Weigert e Luiz Manoel Agner. Já no Cajuru, o ponto de encontro é a Rua Teófilo Otoni, entre as ruas Luiz França e Progênito Machuca.

Outros bairros contemplados incluem Mercês, Prado Velho e Vista Alegre. Na Vista Alegre, o horário é diferenciado, das 8h às 12h, na Rua Arthur Leinig. Há também uma feira especial na Praça da Colonização Menonita, na Rua Antônio Kosovski, que funciona das 8h às 14h.

As feiras livres são uma oportunidade para os moradores adquirirem alimentos frescos diretamente de produtores locais, além de fortalecerem o comércio da região. A Prefeitura recomenda que os frequentadores sigam as orientações sanitárias vigentes durante as compras.