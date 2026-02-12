Feiras livres e serviços itinerantes atendem curitibanos nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira, os curitibanos contam com diversas opções de feiras livres e serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade. As feiras livres acontecem em bairros como Água Verde, Cristo Rei, Jardim das Américas e Jardim Social, das 7h às 12h, oferecendo produtos frescos diretamente dos produtores.

Além das feiras tradicionais, há opções noturnas no Conjunto Cassiopéia (Boa Vista), Capão Raso e Champagnat, funcionando das 17h às 22h. Para quem busca artesanato, as feiras do Cajuru e Pinheirinho são boas alternativas.

A Prefeitura também disponibiliza serviços itinerantes. O SINE Móvel atende em três pontos da cidade das 9h às 15h, enquanto a coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Sítio Cercado das 7h30 às 15h. O programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, está presente em diversos bairros ao longo do dia.

Essas iniciativas visam facilitar o acesso dos cidadãos a serviços e produtos, promovendo também o comércio local e a sustentabilidade. É importante que os interessados fiquem atentos aos horários e locais específicos de cada atividade para melhor aproveitamento dos serviços oferecidos.