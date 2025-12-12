Feiras livres de sábado oferecem produtos frescos em diversos bairros

Neste sábado, diversas feiras livres e orgânicas acontecem em diferentes bairros de Curitiba, oferecendo produtos frescos diretamente dos produtores. As feiras funcionam geralmente das 7h às 12h, com algumas variações de horário.
Entre as opções estão as tradicionais feiras livres em bairros como Alto da Glória, Bom Retiro, Portão, Seminário e Vila Hauer. Já as feiras orgânicas acontecem no Jardim Botânico, Passeio Público, Praça da Ucrânia, Santa Felicidade e Santa Quitéria.
Além das feiras convencionais, há opções especializadas como a Feira do Litoral na Praça Dezenove de Dezembro, a Feira Gastronômica no Batel (12h às 20h) e o Ponto do Pescado nas Mercês. Também ocorrem diversas feiras de arte e artesanato em pontos como Largo da Ordem, Passeio Público e Jardim Botânico.
Para quem precisa descartar lixo tóxico, há um ponto de coleta no Terminal Vila Oficinas das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende em dois locais das 9h às 15h para serviços relacionados a emprego.
As feiras são uma boa opção para comprar alimentos frescos, prestigiar produtores locais e passear pela cidade no fim de semana. É recomendado levar sacolas próprias e dinheiro em espécie para as compras.