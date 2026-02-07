Feiras livres acontecem em 8 bairros de Curitiba neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (8), oito bairros de Curitiba recebem feiras livres em diferentes pontos da cidade. As feiras funcionam das 7h às 13h, com exceção da feira do Vista Alegre, que vai das 8h às 12h, e da feira dos Menonitas, das 8h às 14h.

Os bairros contemplados são: Bacacheri, Barreirinha, Cajuru, Campo Comprido, Mercês, Prado Velho, Vista Alegre e Boqueirão (feira dos Menonitas). As feiras oferecem produtos frescos como frutas, verduras, legumes e outros itens alimentícios diretamente dos produtores para os consumidores.

Confira os endereços e horários das feiras deste domingo:

– Bacacheri: Av. José Gulin, s/n (entre R. Ernesto E. Weigert e R. Luiz M. Agner) – 7h às 13h

– Barreirinha: R. Flávio Dallegrave, s/n (entre R. Sebastião Fávaro e R. Reinaldo Hecke) – 7h às 13h

– Cajuru: R. Teófilo Otoni, s/n (entre R. Luiz França e R. Progênito Machuca) – 7h às 13h

– Campo Comprido: R. Maria H. Wisniewski, s/n (entre R. Robert Redzimski e R. Emília Chopacz) – 7h às 13h

– Mercês: R. Martim Afonso, 800 – Praça 29 de Março – 7h às 13h

– Prado Velho: R. Francisco Nunes, s/n (entre R. Chile e R. Brasílio Itiberê) – 7h às 13h

– Vista Alegre: R. Arthur Leinig, s/n (entre R. Irmã Tecla e R. André Zanetti) – 8h às 12h

– Boqueirão (Menonitas): R. Antônio Kosovski, s/n – Praça da Colonização Menonita – 8h às 14h

As feiras livres são uma opção para os curitibanos comprarem alimentos frescos e de qualidade, além de apoiarem produtores locais. É recomendado levar sacolas reutilizáveis e dinheiro trocado para facilitar as compras.