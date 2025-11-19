Feiras de Natal abrem em Curitiba com artesanato e gastronomia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As tradicionais Feiras Especiais de Natal das praças Osório e Santos Andrade, no Centro de Curitiba, foram inauguradas nesta quarta-feira (19/11). Os eventos, que fazem parte da programação do Natal de Curitiba 2025, ficarão abertos até 23 de dezembro, oferecendo aos visitantes uma variedade de produtos artesanais, decorações natalinas e opções gastronômicas.

Na Praça Osório, 220 bancas estão disponíveis com presentes, lembranças, artesanato local e comidas típicas. A feira da Praça Santos Andrade, mais intimista, conta com seis barracas e 20 expositores. Ambas as feiras são administradas pelo Instituto Municipal de Turismo.

Sandra Regina Olivet, artesã que participa da feira há dez anos, compartilhou suas expectativas: “A gente espera que turistas e moradores venham ver a feira, que está linda. Com os muitos espetáculos de Natal pela cidade, acreditamos que teremos bastante movimento e boas vendas”.

As feiras atraem não apenas moradores locais, mas também turistas. Mônica Luz, pedagoga de 55 anos vinda de Belém (PA), visitou o evento pela primeira vez e ficou impressionada: “Estou amando tudo: a variedade das bancas, o artesanato, a gastronomia. É tudo maravilhoso”.

A Feira da Praça Osório funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h. Já a Feira da Praça Santos Andrade opera de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30. A partir de 24 de novembro, a Praça Santos Andrade também receberá outras atrações natalinas, como shows diários, árvores de Natal e a Casa do Papai Noel.