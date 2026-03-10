Feiras de artesanato e serviços itinerantes acontecem hoje em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (10), os curitibanos têm diversas opções de feiras e serviços itinerantes espalhados pela cidade. As feiras de artesanato são destaque, oferecendo produtos artesanais em diferentes bairros.

Na Fazendinha, a Feira de Arte e Artesanato acontece das 10h às 17h na Rua Carlos Klemtz. No Boqueirão, a feira ocorre das 9h às 16h na Praça Nossa Senhora do Carmo. Já no Bigorrilho, os artesãos expõem seus trabalhos das 11h às 17h na Rua Capitão Souza Franco.

Além das feiras de artesanato, a população conta com serviços itinerantes como o SINE Móvel, que estará na Rua da Cidadania Matriz das 9h às 15h, oferecendo oportunidades de emprego. O Urbs Móvel atenderá no Cajuru, das 13h às 18h, na Av. Prefeito Maurício Fruet.

Outros serviços disponíveis incluem a coleta de lixo tóxico no Terminal Hauer, das 7h30 às 15h, e o Fala Móvel, que percorrerá diversos pontos da cidade pela manhã e tarde para atendimento ao cidadão.

As tradicionais feiras livres e orgânicas também acontecem em vários bairros, como Bigorrilho, Boa Vista e São Francisco pela manhã, e feiras noturnas no Alto da Glória, Bacacheri e Hugo Lange, entre outros locais.

O programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, estará presente em diversos bairros como São José, Vila Leão, Vila Osternack e Bairro Novo, em horários específicos ao longo do dia.