Feiras de artesanato e serviços itinerantes acontecem em Curitiba hoje

A Prefeitura de Curitiba promove nesta terça-feira (3) diversas feiras de artesanato e serviços itinerantes em diferentes bairros da cidade. As atividades incluem feiras livres, orgânicas, noturnas e de arte e artesanato, além de serviços como coleta de lixo tóxico, SINE Móvel e consultas públicas do programa Fala Curitiba.
Entre as feiras de artesanato, destaque para a Feira de Arte e Artesanato Fazendinha, na Rua Carlos Klemtz, 1700, das 10h às 17h, e a Feira de Arte e Artesanato Boqueirão, na Praça Nossa Senhora do Carmo, das 9h às 16h. Já as feiras livres acontecem em bairros como Bigorrilho, Boa Vista e São Francisco, geralmente das 7h às 11h.
Para quem busca produtos orgânicos, há opções como a Feira Orgânica Noturna Ahú, das 16h às 19h, e a Feira Orgânica Emater, das 7h às 12h. As feiras noturnas se espalham por bairros como Alto da Glória, Bacacheri e Hugo Lange, funcionando das 17h às 22h.
Além das feiras, a população pode contar com serviços itinerantes como o SINE Móvel, para busca de emprego, em três locais diferentes das 9h às 15h. Já a coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Campo Comprido, das 7h30 às 15h.
O programa de consultas públicas Fala Curitiba também estará presente em diversos pontos da cidade ao longo do dia, permitindo que os cidadãos sugiram melhorias para Curitiba. As unidades móveis estarão em bairros como Santa Felicidade, Boa Vista, Cajuru e Boqueirão.