Feirantes têm até sexta para se credenciar no Carnaval de Curitiba

Feirantes e comerciantes de alimentos têm até esta sexta-feira (23/1) para se inscreverem no Chamamento Público que permitirá a venda de produtos alimentícios durante os Desfiles das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos do Carnaval de Curitiba. A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) está realizando o cadastramento para os interessados em atuar nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, na região central da cidade.

Estão disponíveis 16 vagas no total, distribuídas em diferentes pontos do percurso dos desfiles na Rua Marechal Deodoro da Fonseca. São 4 vagas para food trucks na Rua Barão do Rio Branco, 4 na Rua Marechal Floriano e 8 vagas para barracas na Rua Monsenhor Celso.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online através do link disponibilizado pela prefeitura. O sorteio das vagas ocorrerá no dia 28 de janeiro de 2026, às 14h30, entre os candidatos regularmente inscritos e habilitados dentro do prazo.

A participação dos feirantes no evento visa contribuir tanto para a organização quanto para a geração de renda local. O credenciamento busca garantir regras claras, segurança e estrutura adequada para atender o público durante uma das festividades culturais mais tradicionais da cidade.