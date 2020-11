O ano de 2020 foi atípico para quase todos os setores. As pessoas, bem como as empresas, tiveram de recorrer ao digital para estarem cada vez mais próximas umas das outras. E a maior feira de empreendedorismo da América Latina não poderia ser diferente.

>>> Veja como se inscrever no final da matéria.

Dessa vez, a Feira do Empreendedor será completamente digital, trazendo conteúdo e suporte para quem deseja abrir um negócio, bem como para os MEIs e MPEs de todo o País. Mesmo com o distanciamento social, o Sebrae/PR não parou de apoiar os empreendedores.

A demanda na central de atendimento cresceu 37%, a procura por cursos aumentou em 870% e chegou a 58% nas orientações. Outra forma encontrada para estar próximo ao público foram as lives, que atualmente já somam cerca de 171 mil visualizações em números absolutos. Até 31 de outubro, foram 266.761 empresas atendidas em todo Paraná.

Para a Feira do Empreendedor 2020, a ideia é inovar a forma de estar mais perto dos donos de pequenos negócios, por isso, foi desenvolvido um ambiente digital que permitirá a visitação dos mais de 100 estandes virtuais com apenas alguns cliques.

Por falar em facilidade e proximidade, os visitantes também poderão participar dos atendimentos virtuais com consultores do Sebrae. Eles estarão prontos para tirar todas as dúvidas, fornecer orientações sobre ideias de novos negócios e auxiliar na tomada de decisões dos rumos atuais da empresa dos participantes.

Além disso, o ambiente online da FE2020DIGITAL também permitirá que os empreendedores se informem e consultem as melhores opções de crédito. “Organizamos um grande evento para impulsionar os pequenos negócios, que são a chave para a retomada econômica. A Feira foi reestruturada para impactar, gerar conhecimento e negócios”, avalia Vitor Roberto Tioqueta, diretor-superintendente do Sebrae/PR.

Proximidade com o mercado

A Feira do Empreendedor também ajuda seus visitantes a estarem cada vez mais conectados com o mercado atual e este ano não será diferente. No ambiente virtual da FE2020DIGITAL, os participantes terão acesso à área exclusiva para networking, em que poderão criar cartões digitais de procura e/ou oferta de produtos e serviços.

Essa edição também contará com mais de 70 atrações ao longo dos cinco dias de evento, incluindo palestras, talks e oficinas. Entre os convidados já confirmados estão o empresário Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel e dono de uma trajetória de superação iniciada como catador de latinhas até ser o presidente de uma empresa que fatura mais de R$ 50 milhões por ano, Murilo Gun, palestrante e fundador da Keep Learning School, Thiago Nigro, influenciador e criador do projeto de finanças ‘O Primo Rico’, Luis Artur Nogueira, economista e jornalista da revista ISTOÉ Dinheiro, e Nina Silva, executiva em tecnologia e colunista do MIT Sloan Review e Uol Economia.

Como participar?

A Feira do Empreendedor 2020 ocorrerá entre os dias 22 e 26 de novembro. No primeiro dia, a programação será das 15h às 19h, nos outros dias, o evento funcionará das 10h às 20h. Para acessar os conteúdos, basta se inscrever e entrar nas diversas salas virtuais disponíveis nos cinco dias.

>>> As inscrições podem ser feitas neste link.