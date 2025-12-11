Neste sábado

Feira de serviços gratuitos na Ceasa inclui entrega de mudas de árvores

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 11/12/25 17h03
Entrega de mudas no Tatuquara é transferida para a Ceasa. FOTO: Isabella Mayer/SECOM

A entrega de mudas do programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba, prevista para ocorrer na Rua da Cidadania do Tatuquara neste sábado (13/12), foi transferida para a Ceasa (BR-116, km 10, nº 22.881). A ação agora fará parte da Feira de Serviços do Justiça no Bairro, que acontecerá das 9h às 17h no mesmo local.

O evento, organizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) em parceria com a Prefeitura de Curitiba, Sistema Fecomércio, Ceasa e Sindaruc, oferecerá diversos serviços gratuitos à população. Entre os atendimentos disponíveis estão orientações jurídicas sobre divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia e retificação de registro civil.

Além disso, serão emitidas carteiras de identidade para pessoas acima de 2 anos, com distribuição de 300 senhas no local. A Prefeitura de Curitiba participará com ações de diferentes secretarias, incluindo orientações sobre serviços dos Cras, atividades recreativas e distribuição de 100 mudas de árvores.

Para receber atendimento jurídico, os interessados devem levar documentos como RG, CPF ou CNH, certidão de nascimento ou casamento (original e legível), comprovante de renda e endereço. Após a feira, às 17h, ocorrerá uma cerimônia de casamento coletivo promovida pelo TJPR e pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.