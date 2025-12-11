Feira de serviços gratuitos na Ceasa inclui entrega de mudas de árvores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A entrega de mudas do programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba, prevista para ocorrer na Rua da Cidadania do Tatuquara neste sábado (13/12), foi transferida para a Ceasa (BR-116, km 10, nº 22.881). A ação agora fará parte da Feira de Serviços do Justiça no Bairro, que acontecerá das 9h às 17h no mesmo local.

O evento, organizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) em parceria com a Prefeitura de Curitiba, Sistema Fecomércio, Ceasa e Sindaruc, oferecerá diversos serviços gratuitos à população. Entre os atendimentos disponíveis estão orientações jurídicas sobre divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia e retificação de registro civil.

Além disso, serão emitidas carteiras de identidade para pessoas acima de 2 anos, com distribuição de 300 senhas no local. A Prefeitura de Curitiba participará com ações de diferentes secretarias, incluindo orientações sobre serviços dos Cras, atividades recreativas e distribuição de 100 mudas de árvores.

Para receber atendimento jurídico, os interessados devem levar documentos como RG, CPF ou CNH, certidão de nascimento ou casamento (original e legível), comprovante de renda e endereço. Após a feira, às 17h, ocorrerá uma cerimônia de casamento coletivo promovida pelo TJPR e pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR.