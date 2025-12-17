Feira de Natal oferece artesanato e gastronomia na Rua da Cidadania CIC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua da Cidadania CIC, localizada na Rua Orlando Luís Lamarca, 458, recebe nesta quarta-feira (17/12) uma Feira de Natal com diversas opções de presentes e gastronomia. O evento, organizado pela Administração Regional, acontece na área interna do prédio até as 16h.

Os visitantes encontrarão uma variedade de produtos artesanais, incluindo toalhas de mesa, panos de prato, itens de crochê e tricô, copos e chaveiros personalizados, além de roupas femininas e masculinas, joias e bijuterias. A feira busca oferecer opções que se adequem a diferentes orçamentos.

Além do artesanato, a Feira de Natal conta com um setor gastronômico que oferece queijos, embutidos, geleias, bolos, salgados e outras especialidades culinárias. Esta variedade proporciona aos visitantes a oportunidade de encontrar tanto presentes quanto opções para a ceia natalina.

A Feira de Natal na Rua da Cidadania CIC é uma oportunidade única para moradores e visitantes da região adquirirem produtos locais e apoiarem artesãos e pequenos produtores, especialmente durante o período festivo.