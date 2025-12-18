Feira de Natal da Praça Osório encerra em 6 dias com opções de presentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Feira Especial de Natal da Praça Osório, no Centro de Curitiba, entra em sua reta final e ficará aberta até a próxima terça-feira (23/12). Nos últimos seis dias, moradores e turistas ainda podem aproveitar para comprar presentes artesanais e guloseimas típicas das festas de fim de ano.

Localizada na Rua XV de Novembro, a feira reúne barracas com produtos para casa, brinquedos, decorações, artesanatos e comidas natalinas. O evento se tornou um ponto tradicional de compras e atrai tanto curitibanos quanto visitantes interessados na cultura local.

Cleane Pereira dos Santos, turista do Maranhão, trouxe as filhas Isadora (12 anos) e Lavínia (9 anos) para conhecer as atrações da região central e comprar lembranças. “Eu sempre procuro visitar as feiras temáticas da praça. No Natal, consigo encontrar presentes bonitos e guloseimas deliciosas”, comentou.

Além das compras, o público aproveita outras atrações próximas, como a roda-gigante e os espetáculos no Palácio Avenida. Paulo Neto, comerciante de doces natalinos, observa que “os espetáculos da região central chamam muitos turistas” e que a feira “é tradição desta época do ano” para os moradores.

A feira oferece opções variadas, incluindo acessórios para pets. A artesã Izabel Joana Lima, que vende laços e roupas para animais, destaca que “o movimento varia, mas sempre tem público, especialmente à noite e nos finais de semana”.

A Feira Especial de Natal da Praça Osório funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h. O evento faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.