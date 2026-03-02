Feira de Inovação em Curitiba abre inscrições para expositores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Feira de Inovação do Vale do Pinhão, que acontecerá nos dias 20 e 21 de março no Centro de Curitiba, está com inscrições abertas para expositores até 10 de março. O evento visa transformar o centro da cidade em um ambiente de experimentação e conexão para startups, empresas em crescimento e negócios consolidados apresentarem suas soluções inovadoras ao público.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. A feira propõe uma interação direta entre empresas e público, permitindo testes práticos de produtos e tecnologias que podem impactar positivamente o cotidiano das pessoas.

O evento faz parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer a imagem de Curitiba como referência em inovação, precedendo o Smart City Expo que acontecerá na semana seguinte. A iniciativa busca também aproximar a população das soluções desenvolvidas no ecossistema local de inovação conhecido como Vale do Pinhão.

Objetivos e expectativas

Segundo os organizadores, a feira tem como objetivos principais comunicar de forma clara o conceito de inovação para o público geral, criar uma cultura de inovação na cidade e dar visibilidade às empresas participantes. O evento é visto como uma oportunidade para as empresas fortalecerem suas marcas e demonstrarem o impacto prático de suas soluções para a cidade.

As empresas interessadas em participar devem se inscrever até 10 de março através do site oficial da Agência Curitiba, onde podem encontrar mais informações sobre o processo de seleção e participação no evento.