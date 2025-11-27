Feira de empregos para pessoas com deficiência acontece em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba realizará uma Feira de Empregos no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O evento acontecerá das 9h às 14h no ginásio de esportes da Rua da Cidadania do Pinheirinho.

A feira oferecerá vagas de diversos níveis, incluindo oportunidades de nível superior em Recursos Humanos, com salários de até R$ 5.600 mais benefícios. Também haverá vagas para candidatos sem experiência, com ensino fundamental e médio, além de oportunidades de estágio.

Acessibilidade e estrutura de apoio

O evento contará com recursos de acessibilidade, como intérpretes de Libras, audiodescrição para pessoas com deficiência visual e uma Sala Calma para pessoas com autismo. Os candidatos devem levar documento de identificação, comprovante de endereço e currículo impresso e digital.

Até o momento, 30 empresas confirmaram presença, com espaço para até 55 organizações. A feira é uma parceria entre secretarias municipais e visa promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Representantes da OAB/PR estarão presentes para esclarecer dúvidas sobre o Auxílio Inclusão, benefício pago a trabalhadores que recebiam o BPC enquanto desempregados. O evento é gratuito e aberto ao público-alvo.