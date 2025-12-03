Inclusão no Mercado de Trabalho

Feira de empregos oferece 2 mil vagas para pessoas com deficiência em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 03/12/25 16h01
Feira de empregos marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência em Curitiba. Curitiba, 03/12/2025. Foto: Isabella Mayer/SECOM

Uma feira de empregos realizada nesta quarta-feira (3/12) na Rua da Cidadania do Pinheirinho, em Curitiba, marcou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O evento reuniu 55 empresas que ofereceram cerca de 2 mil vagas de trabalho para pessoas com deficiência (PcDs). A iniciativa foi promovida pelas secretarias de Desenvolvimento Humano (SMDH) e de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI) da Prefeitura de Curitiba.

A feira contou com recursos de acessibilidade para facilitar a participação dos candidatos, incluindo uma Sala Calma para pessoas com autismo, intérpretes de Libras e materiais com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. O objetivo foi criar um ambiente inclusivo e propício para a aproximação entre candidatos e empresas contratantes.

Diversos candidatos compareceram ao evento em busca de oportunidades de emprego. Sara Assis Silva, que é autista e trabalha como auxiliar administrativo, buscava uma posição com melhor remuneração. Adriana Soares da Silva Cristino, que tem emiplegia, estava desempregada há três meses e viu na feira uma chance de retornar ao mercado de trabalho. Já Vanderlei Machado Narcizo Soares, aposentado com artrite gotosa, procurava uma forma de complementar sua renda.

Além das vagas de emprego, o evento também ofereceu orientações sobre o Auxílio Inclusão, um benefício pago a trabalhadores que anteriormente recebiam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e retornam ao mercado de trabalho. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR) estiveram presentes para esclarecer dúvidas sobre o assunto.

A feira de empregos para PcDs faz parte de uma série de iniciativas da prefeitura de Curitiba para promover a inclusão no mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico da cidade, beneficiando tanto os candidatos quanto as empresas em busca de profissionais qualificados.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.