Feira de empregos oferece 2 mil vagas para pessoas com deficiência em Curitiba

Uma feira de empregos realizada nesta quarta-feira (3/12) na Rua da Cidadania do Pinheirinho, em Curitiba, marcou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O evento reuniu 55 empresas que ofereceram cerca de 2 mil vagas de trabalho para pessoas com deficiência (PcDs). A iniciativa foi promovida pelas secretarias de Desenvolvimento Humano (SMDH) e de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI) da Prefeitura de Curitiba.

A feira contou com recursos de acessibilidade para facilitar a participação dos candidatos, incluindo uma Sala Calma para pessoas com autismo, intérpretes de Libras e materiais com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. O objetivo foi criar um ambiente inclusivo e propício para a aproximação entre candidatos e empresas contratantes.

Diversos candidatos compareceram ao evento em busca de oportunidades de emprego. Sara Assis Silva, que é autista e trabalha como auxiliar administrativo, buscava uma posição com melhor remuneração. Adriana Soares da Silva Cristino, que tem emiplegia, estava desempregada há três meses e viu na feira uma chance de retornar ao mercado de trabalho. Já Vanderlei Machado Narcizo Soares, aposentado com artrite gotosa, procurava uma forma de complementar sua renda.

Além das vagas de emprego, o evento também ofereceu orientações sobre o Auxílio Inclusão, um benefício pago a trabalhadores que anteriormente recebiam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e retornam ao mercado de trabalho. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR) estiveram presentes para esclarecer dúvidas sobre o assunto.

A feira de empregos para PcDs faz parte de uma série de iniciativas da prefeitura de Curitiba para promover a inclusão no mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico da cidade, beneficiando tanto os candidatos quanto as empresas em busca de profissionais qualificados.