Feira de emprego para pessoas com deficiência abre inscrições em Curitiba

- Atualizado: 24/11/25 12h02
Desenvolvimento Humano cadastra empresas que queiram contratar pessoas com deficiência. Foto: Daniel Castellano/SECOM (arquivo)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) de Curitiba está recebendo inscrições de empresas interessadas em participar da próxima feira de empregabilidade para pessoas com deficiência. O evento acontecerá no dia 3 de dezembro, das 9h às 14h, na Rua da Cidadania do Pinheirinho. As inscrições podem ser feitas online até 28 de novembro.

A feira é uma iniciativa conjunta do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPcD) da SMDH e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI). O evento tem capacidade para reunir até 55 organizações que buscam contratar trabalhadores com deficiência. A data coincide com o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Nas edições realizadas ao longo de 2025, 70 dos 150 candidatos que enviaram currículos foram contratados. A última feira, ocorrida em agosto no Museu Oscar Niemeyer, contou com a participação recorde de 49 empresas.

As empresas interessadas em participar da feira devem se inscrever através do link disponibilizado pela prefeitura. O evento visa promover oportunidades de emprego e inclusão no mercado de trabalho para pessoas com deficiência em Curitiba.

