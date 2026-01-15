Feas prorroga inscrições para processo seletivo até 20 de janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) prorrogou até 20 de janeiro, às 17h, o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Público 1/2025. O concurso oferece 153 vagas na área da saúde, com salários entre R$ 2.157,57 e R$ 25.342,80.

São 39 cargos disponíveis, sendo 125 vagas de ampla concorrência, 10 para pessoas com deficiência e 18 para pretos, pardos e indígenas. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Avalia, organizador do processo. A taxa é de R$ 90 para cargos de nível médio/técnico e R$ 140 para nível superior.

O processo seletivo terá duas etapas: prova escrita, marcada para 8 de fevereiro de 2026, e prova de títulos, cujos documentos devem ser enviados até 20 de janeiro. Os aprovados atuarão nas unidades geridas pela Feas no Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba.

Entre os cargos com mais vagas estão assistente administrativo e técnico de enfermagem, com 51 oportunidades cada. Há também 10 vagas para cuidador em saúde, cargo inédito em concursos da Feas. Para médicos, são oferecidas vagas em 17 especialidades diferentes.

A Feas é uma fundação pública municipal que executa ações do SUS seguindo diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde. Atualmente conta com 4.500 trabalhadores e gerencia diversas unidades de saúde em Curitiba.