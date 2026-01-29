Fazendas Urbanas de Curitiba oferecem cursos gratuitos em fevereiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As Fazendas Urbanas do Cajuru e da CIC, em Curitiba, estão com 60 vagas abertas para quatro cursos gratuitos em fevereiro. As formações abordam temas como o cuidado com abelhas nativas sem ferrão, o cultivo doméstico de hortas e o uso de soluções naturais para o controle de pragas e doenças. As inscrições devem ser feitas pelo Guia Curitiba e a participação é aberta a todos.

Além dos cursos, as Fazendas Urbanas mantêm um programa de visitas guiadas gratuitas às quartas-feiras, em períodos alternados. Durante as visitas, um técnico aborda o ciclo do alimento, com informações sobre plantio e colheita. Os participantes podem explorar os diversos espaços de cultivo, que incluem frutas, legumes, verduras, ervas, temperos, chás e Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs).

Programação dos cursos

Na Fazenda Urbana do Cajuru, serão oferecidos os cursos de Técnicas de Compostagem (11/2) e Aprendendo a fazer sua horta Urbana (27/2). Já na Fazenda Urbana da CIC, os cursos disponíveis são Plantio em pequenos espaços (4/2) e Abelhas sem Ferrão: Biologia e Cuidados Básicos (23/2).

As visitas guiadas acontecem às quartas-feiras, com horários alternados entre manhã e tarde em ambas as fazendas. As turmas têm limite de até 25 pessoas, com duração máxima de 45 minutos. Escolas, faculdades e instituições interessadas em visitas devem agendar pelo e-mail fazendaurbana@curitiba.pr.gov.br.

É sugerida a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a entidades sociais parceiras do projeto Mesa Solidária e cadastradas no Banco de Alimentos de Curitiba. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo WhatsApp: (41) 9 9951-0900 ou pelo Guia Curitiba.