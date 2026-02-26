Fazendas Urbanas de Curitiba oferecem cursos e visitas gratuitas em março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As Fazendas Urbanas do Cajuru e da CIC, em Curitiba, estão com inscrições abertas para cursos gratuitos e visitas guiadas durante o mês de março. As atividades visam promover a agricultura urbana, sustentabilidade e segurança alimentar, aproximando a população das práticas de cultivo e educação ambiental.

Na Fazenda Urbana do Cajuru, o destaque são quatro cursos sobre meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão), abordando temas como biologia das espécies, montagem de meliponário, captura de colônias e multiplicação. Cada formação oferece 20 vagas e acontece às quartas-feiras, das 13h às 17h.

Já na Fazenda Urbana da CIC, serão realizados dois cursos: “Cultivo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares” no dia 12 de março, e “Agricultura de Quintal (horta em casa)” no dia 18, ambos das 13h30 às 16h30, também com 20 vagas cada.

Além dos cursos, as duas Fazendas Urbanas oferecem visitas guiadas gratuitas às quartas-feiras, em horários alternados. Um técnico da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional conduz os grupos de até 25 pessoas pelos espaços de cultivo, abordando o ciclo do alimento e apresentando as diversas espécies cultivadas.

As inscrições para os cursos são disponibilizadas 15 dias antes de cada atividade pelo Guia Curitiba. Para as visitas guiadas, escolas e instituições devem agendar pelo e-mail fazendaurbana@curitiba.pr.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (41) 9 9951-0900.