Fazenda Urbana oferece atividades gratuitas para crianças e adultos em janeiro

A Fazenda Urbana Cajuru, em Curitiba, promove uma programação especial em janeiro com atividades educativas gratuitas para crianças e adultos. O destaque é a Programação Especial de Férias para crianças de 5 a 10 anos, que acontece nos dias 26, 28 e 30, das 13h30 às 16h30.

As atividades infantis incluem contação de histórias, trilha educativa sobre o ciclo dos alimentos e oficina culinária. As inscrições já estão abertas no Guia Curitiba e as vagas são limitadas.

Para adultos, a Fazenda oferece dois cursos gratuitos em janeiro: Plantio em Pequenos Espaços (dia 21) e Abelhas sem Ferrão (dia 28). Cada curso tem 15 vagas disponíveis, com inscrições abertas 15 dias antes da data de realização, também pelo Guia Curitiba.

Embora não haja visitas guiadas em janeiro, o espaço permanece aberto para visitação livre. As atividades visam promover práticas sustentáveis e hábitos alimentares saudáveis para todas as idades.