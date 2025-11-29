Fazenda Urbana do Cajuru oferece cursos gratuitos em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fazenda Urbana do Cajuru, em Curitiba, promoverá dois cursos gratuitos em dezembro, com 40 vagas disponíveis. As atividades abordarão técnicas de compostagem e criação de hortas urbanas, visando fortalecer a segurança alimentar e a educação ambiental na cidade.

No dia 5 de dezembro, das 13h às 17h, será realizado o curso Técnicas de Compostagem. A formação apresentará métodos de reaproveitamento de resíduos orgânicos para produção de fertilizantes naturais, incluindo aulas teóricas e práticas. As inscrições devem ser feitas pelo Guia Curitiba.

Já no dia 10 de dezembro, das 8h30 às 16h30, acontecerá o curso Aprendendo a Fazer Sua Horta Urbana. Os participantes aprenderão sobre implantação de hortas domésticas, desde a escolha do local até o manejo e colheita. O curso terá parte teórica e prática na área de cultivo da Fazenda Urbana.

Além dos cursos, a Fazenda Urbana oferece visitas guiadas gratuitas às quartas-feiras. Em dezembro, as visitas ocorrerão nos dias 3 e 17, das 9h às 10h, e no dia 10, das 14h às 15h. Durante as visitas, os participantes conhecerão os espaços produtivos, estufas e o trabalho de educação ambiental realizado no local.

Para participar das atividades, é necessário fazer inscrição prévia através do Guia Curitiba. Escolas, faculdades e instituições interessadas em visitas específicas devem agendar pelo e-mail fazendaurbana@curitiba.pr.gov.br ou pelo WhatsApp (41) 9 9951-0900.