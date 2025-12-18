FAS transforma sede em loja de brinquedos para crianças acolhidas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba promoveu nesta quinta-feira (18/12) uma ação especial de Natal para 139 crianças e adolescentes acolhidos pelo município. A sede da instituição foi transformada em uma loja de brinquedos, onde os jovens puderam escolher seus próprios presentes pela primeira vez.

Os participantes, que estão temporariamente afastados de suas famílias por medida protetiva judicial, foram recebidos em um cenário natalino com Papai Noel e duende. Além de selecionar os brinquedos, as crianças e adolescentes desfrutaram de uma mesa com guloseimas.

Entre as opções disponíveis estavam bichos de pelúcia, carrinhos de controle remoto, bonecas, bonecos Funko Pop e de super-heróis, bolas, aparelhos de rádio comunicador, eletrônicos e kits de Lego. Inicialmente, cada participante poderia escolher até três itens, mas devido à empolgação, não houve limite estabelecido.

A maioria dos brinquedos foi doada pela Receita Federal, proveniente de apreensões nas alfândegas de Curitiba e Maringá. Em outubro, a FAS recebeu 122 mil brinquedos, a maior doação já registrada na história da fundação. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano também contribuiu com cerca de mil brinquedos novos, arrecadados junto a empresas parceiras.

Além desta ação na sede da FAS, ao longo da semana foram realizadas celebrações e distribuição de presentes para 1.200 crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em diversos centros e organizações da cidade.