FAS promove encontro para divulgar serviço Família Acolhedora em Curitiba

A Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba realizou nesta quarta-feira (24/2) o 5º Encontro Regionalizado do Serviço Família Acolhedora, no auditório da Rua da Cidadania do Boqueirão. O evento teve como objetivo ampliar a divulgação do programa, que oferece acolhimento temporário a crianças e adolescentes afastados de suas famílias por medida protetiva judicial.

O encontro reuniu servidores municipais, lideranças comunitárias, representantes da rede socioassistencial, conselheiros tutelares e integrantes da Rede de Proteção. Lidiane Oliveira Bonamigo de Souza, supervisora da FAS na Regional Boqueirão, ressaltou a importância de divulgar o serviço na comunidade.

Carla de Souza, coordenadora de Alta Complexidade da FAS, explicou que o Família Acolhedora se diferencia do acolhimento institucional por permitir que a criança ou adolescente more temporariamente na casa de uma família, fortalecendo sua individualidade.

Impacto e experiências do programa

Jefferson Nunes, psicólogo e coordenador da Acridas, instituição que capacita e acompanha as famílias acolhedoras, destacou o impacto positivo do serviço no desenvolvimento dos acolhidos. Maria Josiane Sousa de Oliveira da Silva, família acolhedora desde 2019, compartilhou sua experiência, ressaltando os desafios e aprendizados do processo.

Criado em 2019, o Família Acolhedora já atendeu 105 crianças e adolescentes em Curitiba. Atualmente, conta com 27 famílias habilitadas, das quais 20 acolhem 22 crianças e adolescentes. As famílias recebem um subsídio mensal de R$ 998 para despesas básicas.

Para se tornar uma família acolhedora, é necessário preencher um cadastro no site da FAS e passar por capacitação e avaliação. Interessados podem obter mais informações pelo e-mail familiaacolhedora@curitiba.pr.gov.br ou pelos telefones (41) 3250-7970 e 3250-7444.