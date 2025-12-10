Reforço nas equipes

FAS empossa 19 novos educadores sociais aprovados em concurso

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 10/12/25 15h03
FAS convoca 40 novos educadores sociais. . Curitiba, 10 de dezembro de 2025. Foto: Sandra Lima

A Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba empossou 19 novos educadores sociais nesta quarta-feira (10). Os profissionais, aprovados no concurso público de 2022, iniciaram suas atividades imediatamente após a cerimônia realizada no auditório da sede da fundação.

Os novos servidores foram distribuídos entre as dez regionais da cidade para reforçar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. O presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues, deu as boas-vindas ao grupo e ressaltou a importância do trabalho que irão desempenhar.

Após a posse, os educadores foram encaminhados para os Núcleos da FAS nas regionais, onde os supervisores farão os direcionamentos para as unidades com maior necessidade de reforço, conforme explicou a coordenadora de Recursos Humanos, Valdirene Monteiro Alves Pires.

Os novos servidores receberam orientações sobre aspectos práticos do trabalho, como escolha de vagas, salário, documentação e horários. Também assistiram a uma apresentação sobre a Política de Assistência Social.

Entre os empossados está Ronaldo Ferreira dos Santos, 38 anos, que possui experiência prévia como educador social. “Estou feliz de ter sido chamado e tomar posse hoje. Vou fazer o meu melhor para atender a população”, afirmou.

Com esta nova leva de contratações, a FAS já incorporou 138 educadores sociais desde a realização do concurso, seguindo rigorosamente a ordem de classificação prevista no edital.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.