FAS empossa 19 novos educadores sociais aprovados em concurso

A Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba empossou 19 novos educadores sociais nesta quarta-feira (10). Os profissionais, aprovados no concurso público de 2022, iniciaram suas atividades imediatamente após a cerimônia realizada no auditório da sede da fundação.

Os novos servidores foram distribuídos entre as dez regionais da cidade para reforçar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. O presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues, deu as boas-vindas ao grupo e ressaltou a importância do trabalho que irão desempenhar.

Após a posse, os educadores foram encaminhados para os Núcleos da FAS nas regionais, onde os supervisores farão os direcionamentos para as unidades com maior necessidade de reforço, conforme explicou a coordenadora de Recursos Humanos, Valdirene Monteiro Alves Pires.

Os novos servidores receberam orientações sobre aspectos práticos do trabalho, como escolha de vagas, salário, documentação e horários. Também assistiram a uma apresentação sobre a Política de Assistência Social.

Entre os empossados está Ronaldo Ferreira dos Santos, 38 anos, que possui experiência prévia como educador social. “Estou feliz de ter sido chamado e tomar posse hoje. Vou fazer o meu melhor para atender a população”, afirmou.

Com esta nova leva de contratações, a FAS já incorporou 138 educadores sociais desde a realização do concurso, seguindo rigorosamente a ordem de classificação prevista no edital.