FAS atende 115 famílias após chuvas em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 04/02/26 11h01
Atendimento para familias afetadas pelo temporal. Curitiba, 04/02/2026. Foto: Divulgação

A Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba mobilizou equipes para atender 115 famílias atingidas pelas chuvas na cidade. As ações se concentraram nas regionais Boa Vista, Boqueirão, CIC, Cajuru, Pinheirinho e Portão. Para garantir suporte emergencial, a FAS reforçou o envio de 450 colchões e 450 cobertores durante a noite e madrugada, dos quais mais de 200 colchões e 190 cobertores já foram entregues.

A Regional Boqueirão foi a mais afetada, com 73 famílias atendidas no Jardim Esmeralda e Vila Nova, no bairro Alto Boqueirão. As equipes trabalharam até as 3h30, distribuindo 153 colchões e 144 cobertores. Na Regional Pinheirinho, 26 famílias receberam 45 colchões e 40 cobertores, sendo orientadas a procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para acompanhamento.

No Portão, os atendimentos ocorreram no Cras Parolin, onde nenhuma família ficou desabrigada. Sete famílias receberam apoio com colchões, cobertores e subsídio alimentar. Nas demais regionais, houve atendimentos pontuais: duas famílias na CIC, seis na Cajuru e uma na Boa Vista.

Para a operação, a FAS mobilizou oito carros e dois caminhões do Disque Solidariedade. As equipes continuam trabalhando na separação e envio de itens como móveis e roupas, conforme a demanda de cada regional.

