Faróis do Saber e bibliotecas oferecem atividades gratuitas nas férias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Faróis do Saber e bibliotecas temáticas de Curitiba estão oferecendo programação gratuita de lazer e cultura durante as férias escolares de janeiro. As atividades são voltadas para crianças, estudantes, famílias e turistas em todas as dez regionais da cidade.

A programação inclui brincadeiras, rodas de leitura de clássicos infantis, oficinas e jogos de mesa, entre outras atrações. Também é possível fazer empréstimo de livros. Todas as atividades são gratuitas e não é necessário fazer inscrição prévia.

Entre as opções, o Farol do Saber Aristides Vinholes, no Boqueirão, oferece contação de contos de fadas. Já o Farol Aparecido Quináglia, em Santa Felicidade, tem oficinas com massinha de modelar e rodas de leitura. A Casa Encantada, no Bosque Alemão, realiza as tradicionais contações de histórias, inclusive aos fins de semana.

O Memorial Árabe (Farol Gibran Khalil Gibran) promove contações de histórias e tour pelo farol, que fica ao lado do Passeio Público. Na Praça do Japão, a Biblioteca Hideo Handa tem árvore poética e varal literário. O Farol do Saber São Pedro e São Paulo, no Umbará, realiza caça ao tesouro.

Os Faróis do Saber e bibliotecas temáticas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A programação completa pode ser consultada no site da Prefeitura de Curitiba.