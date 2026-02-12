Famílias visitam obras dos Residenciais Alfeneiros em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Famílias que serão reassentadas da Vila Lupinski visitaram nesta quinta-feira (12/2) as obras dos Residenciais Alfeneiros, no bairro Boa Vista, em Curitiba. O conjunto habitacional, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2026, contará com 56 apartamentos distribuídos em dois conjuntos.

O empreendimento está sendo construído com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), com investimento de R$ 9,95 milhões. O Residencial Alfeneiros I terá 32 unidades em dois blocos de dois pavimentos, enquanto o Alfeneiros II contará com 24 moradias distribuídas em blocos de dois e quatro andares.

Todas as unidades terão dois quartos e 45 m² de área. Um diferencial do projeto é a instalação de painéis fotovoltaicos, que poderão proporcionar economia de até 80% na conta de energia elétrica dos moradores.

Orientações aos futuros moradores

Durante a visita, os futuros residentes receberam orientações de profissionais da Cohab sobre aspectos técnicos da obra e informações sobre a vida em condomínio. Karina Maia de Souza, articuladora responsável pelo Boa Vista, explicou que neste momento as famílias podem conhecer a qualidade da construção e tirar dúvidas sobre o uso das áreas comuns e outros detalhes do projeto.

Maria de Lurdes dos Santos, de 74 anos, que morou por 25 anos na Vila Lupinski, expressou satisfação com a nova moradia: “Fiquei muito feliz quando soube que seria aqui na Alfeneiros. Os apartamentos estão muito bons”. O policial militar Gleidson Santos, de 37 anos, também aprovou o empreendimento, destacando a qualidade do acabamento.