Famílias se preparam para mudança no Residencial Theo Aterino em Curitiba

Futuros moradores do Residencial Theo Aterino, no bairro Tatuquara em Curitiba, participaram nesta sexta-feira (6/2) de uma reunião preparatória para a entrega das moradias. O encontro, realizado na Rua da Cidadania do Tatuquara, foi organizado pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) em parceria com a administração regional.

Durante o evento, técnicos de diversos órgãos municipais e empresas de serviços públicos orientaram os futuros moradores sobre procedimentos importantes para a mudança. As famílias receberam informações sobre transferência de cadastros no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), solicitação de vagas em creches e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), além de instruções para acessar serviços de água, luz e outros fornecidos pela Prefeitura na região.

A próxima etapa do processo será a vistoria das unidades pelos futuros moradores, agendada para a semana seguinte. Nessa ocasião, as famílias poderão verificar a qualidade das obras e a adequação dos apartamentos. Após essa etapa, a Caixa Econômica Federal fará uma avaliação final para autorizar a entrega das moradias e a elaboração dos contratos.

O presidente da Cohab, André Baú, mencionou que o empreendimento enfrentou atrasos, tendo sua entrega prevista inicialmente para 2014. Ele informou que as obras estão em fase final e que, após as vistorias e trâmites administrativos, as chaves dos 64 apartamentos serão entregues aos moradores, com previsão para março, mês do aniversário de Curitiba.

Participaram do encontro o administrador regional do Tatuquara, Marcelo Ferraz Cesar, diretores da Cohab e lideranças comunitárias.