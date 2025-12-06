Famílias lotam Parque Barigui para sessões gratuitas de cinema ao ar livre

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Centenas de famílias curitibanas e turistas se reuniram no Parque Barigui nesta sexta-feira (5/12) para a estreia do Disney+ Open Air, atração do Natal de Curitiba que oferece sessões gratuitas de cinema ao ar livre. O evento, que acontece de 5 a 23 de dezembro, exibe filmes clássicos da Disney diariamente às 9h30, 15h e 19h.

Na sessão da tarde, o público assistiu ao filme ‘Enrolados’, com dublagem em português e recursos de acessibilidade como audiodescrição e intérprete de libras. Entre os espectadores, estavam moradores locais, turistas e um grupo de cerca de 500 pessoas, principalmente crianças, de unidades de acolhimento da Fundação de Ação Social (FAS) e dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Inclusão social e entretenimento gratuito

A iniciativa faz parte do programa ‘Natal de Curitiba 2025’, que visa proporcionar cultura e lazer acessíveis à população. Renan de Oliveira Rodrigues, presidente da FAS, destacou a importância do evento para crianças em situação de vulnerabilidade. Amália Tortato, secretária da SMDH, ressaltou o objetivo de criar memórias positivas para essas crianças.

O Disney+ Open Air é uma das várias atrações gratuitas do ‘Disney Celebra: Um Natal Inesquecível’, que integra a programação natalina da cidade. O evento, realizado pela Prefeitura de Curitiba, conta com patrocínio de diversas empresas e oferece atividades até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.