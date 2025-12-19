Famílias celebram primeiro Natal em casa própria em Curitiba

Centenas de famílias curitibanas celebrarão o Natal de 2025 pela primeira vez em suas casas próprias, graças ao programa habitacional do município. A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) entregou 868 moradias este ano, com outras 1.969 em obras e 5.050 em fase de aprovação.

Jacqueline Bridaroli Paz, de 32 anos, é uma das beneficiadas. Ela comemora o Natal com o marido e a enteada na nova casa no Residencial Divino, bairro Atuba, onde moram desde maio. Antes, viviam em uma ocupação irregular no mesmo local. “A casa antiga era muito feia e com problemas. Agora é muito diferente, temos orgulho de mostrar nossa casa”, relata.

O projeto de urbanização da Vila Divino representa um investimento de R$ 23,9 milhões da Prefeitura de Curitiba. Jacqueline está entre as 72 famílias que deixaram áreas de risco para morar em casas novas e seguras. Outras 36 unidades estão em obras para completar as 108 moradias do projeto.

Lucimar Teixeira, feirante de 45 anos, também celebra sua nova moradia no Residencial Divino após mais de uma década em condições precárias. “Vamos ter um Natal mais digno e mais bonito, com a casa enfeitada. Minha filha de 8 anos tem asma e sofria muito com a poeira. Aqui é outra vida”, afirma.

No Moradias Castanheira, na CIC, Waldirene Cristina da Silva, de 54 anos, se mudou em novembro após viver em área de risco no Pinheirinho. Ela está animada para receber os netos e montar a árvore de Natal pela primeira vez na casa nova.

Alessandra Moreira Plaza, de 44 anos, moradora do Residencial Divino I desde maio, também comemora a mudança após anos de dificuldades. “O que eu não tinha lá, eu tenho aqui: segurança e conforto. Aqui eu durmo em paz”, relata.

A Cohab promoveu uma ação especial no Residencial Divino, com a presença do Papai Noel distribuindo presentes para mais de 80 crianças. O evento, organizado pelo Departamento de Serviço Social e o Núcleo de Articulação Comunitária, proporcionou momentos de alegria e integração entre os novos vizinhos.

Para muitos moradores, este será o primeiro final de ano vivido com tranquilidade e segurança. O programa habitacional de Curitiba não apenas entrega moradias, mas oferece dignidade e a possibilidade de celebrar datas importantes com orgulho do lugar onde se vive.