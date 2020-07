Segue nesta quinta-feira (16) o rodízio no abastecimento de água em bairros de Curitiba e região metropolitana. Nesta quinta-feira, a pausa no abastecimento começa às 11h e a normalização é prevista para às 4h do dia 18. A exceção fica em parte de Colombo, que terá o retorno às 14h do dia 17.

**Bairros que aparecem repetidos podem ser afetados em diferentes áreas.

Rodízio de quinta-feira (16)

Veja as regiões afetadas!

Curitiba

*Área de Recalque do Reservatório Corte Branco: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.

*Área do Recalque do Reservatório Tarumã: Tarumã e Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório São Francisco: Centro, Mercês, São Francisco.

*Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri: Bacacheri, Boa Vista.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri: Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.

*Área da Gravidade do Reservatório Mercês: Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido: Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

*Área da Gravidade do Reservatório da ETA Passaúna: Cidade Industrial, Fazendinha.

*Área do Recalque do Reservatório Xaxim: Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.

Pinhais

*Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2.

*Área do Recalque do Reservatório Vila Amélia: Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Cachoeira, Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia.

São José dos Pinhais

*Partes do Quississana; Costeira; Muricy.

Almirante Tamandaré

*Parque São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Santo Antônio, Jardim São Venâncio.

Colombo

*Área da Gravidade Colombo Sede: Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

*Área da válvula Pau Brasil: Parque Embu.

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

