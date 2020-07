Bairros de Curitiba, Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo, Almirante Tamandaré, Tijucas do Sul, Piraquara e São José dos Pinhais terão, nesta terça-feira (07), falta de água por causa do rodízio no abastecimento de água. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a medida começa às 16h de terça-feira e segue até às 4h do dia 9. A exceção fica em parte de Colombo, que terá o retorno às 14h do dia 8.

Lembrando que algumas áreas seguem com resquícios do rodízio de domingo e também pelo de segunda-feira.

**Bairros que aparecem repetidos podem ser afetados em diferentes áreas.

Rodízio de terça-feira (7) Veja as regiões afetadas!

Curitiba

*Área do Recalque do Reservatório Iguaçú: Cajuru.

*Área da Gravidade do Reservatório São Francisco: Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco, São Lourenço.

*Área da Gravidade do Reservatório Batel: Bigorrilho, Campina do Siqueira, Seminário, Batel, Mercês, Centro.

*Área do Recalque do Reservatório São Braz: Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade, São Braz, Santo Inácio.

*Área da Gravidade 2 do Reservatório Vila Guarani: Santa Cândida, Atuba.

*Cidade Industrial, São Miguel, Augusta.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Portão: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim.

Araucária

*Área do Recalque do Reservatório Passaúna: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, Jardim Atenas.

*Área do Recalque do Reservatório Araucária Sabiá: Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, Dona Victoria, Jardim Plinio.

*Área do Recalque do Reservatório Araucária Centro: Cachoeira, Centro, Iguaçu.

*Área do Booster Bela Vista: Campo Redondo, Palmital, Botiatuva.

Almirante Tamandaré

*Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

Campina Grande do Sul

*Área do Recalque do Reservatório Jardim Araçatuba: (COHAPAR) Cicamp, Área Industrial Pocinho, Área Industrial Riachuelo, Área Industrial São Paulo, Área Industrial Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D’Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Daher, Jardim Diamante, Jardim Santa Angelina, Jardim Santa Rosa, Mitra, Recanto Verde, Santa Rita de Cássia, Sede Campina Grande, Centro, Nova Campina, Lagoão, Rancho Alegre.

Colombo

*Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz.

*Área do Recalque do Reservatório Vila Guarani): Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel.

Colombo – retorno previsto para às 14h do dia 8.

*Área da Gravidade Colombo Sede: Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

*Área da válvula Pau Brasil: Parque Embu.

Piraquara

*Área do Recalque do Reservatório Guarituba Redondo: Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba.

*Laranjeiras

São José dos Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Iguaçú: Guatupê, Ipê.

*Área do Booster Santa Fé: Guatupê, Academia, Cristal.

*Área da Gravidade Aeroporto: Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia): Contenda, Francisco Kuzman.

*Nemare, Parte Borda do Campo, Libanópolis.

Tijucas do Sul

*Área do Reservatório Rincão: Parte da localidade do Rincão, Parte da localidade Campo Alto.

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

