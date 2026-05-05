Falta de água afeta moradores da RMC e mais cidades do PR hoje. Lista completa

Nesta terça-feira (05/05) moradores de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, e de outras regiões do estado do Paraná devem ficar atentos à suspensão temporária no fornecimento de água. A interrupção ocorre devido a serviços de obras e manutenção em redes e reservatórios realizados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Como não há registros de interrupções programadas para a capital paranaense (Curitiba) neste dia, o levantamento se inicia pela cidade mais próxima da região.

Confira abaixo o cronograma de suspensão e retorno do abastecimento para esta terça-feira (05):

Quatro Barras (Região Metropolitana de Curitiba): As obras e manutenções na rede começam às 8h. A previsão da Sanepar é de que o sistema volte à normalidade na noite desta terça-feira (05). O bairro afetado é o Borda do Campo.

Guarapuava: A cidade da região central do estado também passa por obras e manutenção na rede a partir das 8h, com previsão de normalização no período da noite. Oscilação de pressão na rede e/ou falta de água nos bairros: Vila Bela, Planalto, Ayrton Senna, Tancredo Neves, Jardim Carvalho, Boqueirão e Jardim Brasília.

Cascavel: No Oeste paranaense, a interrupção acontece por conta de manutenção nos reservatórios. O serviço começa às 11h, com retorno da água previsto para a noite de terça-feira e afeta milhares de moradores do bairro Floresta.

Francisco Beltrão: No Sudoeste do Paraná, o abastecimento será suspenso às 13h30 devido a obras e manutenção na rede, com a normalização prevista para a noite. Os bairros afetados são: Padre Ulrico, Terra Nossa, Conjunto Esperança e parte alta do Luther King, na região próxima ao Ciretran.

Aviso para os próximos dias

A Sanepar também já programou interrupções para esta quarta-feira (06/05), no município de Ponta Grossa, com trabalhos em redes a partir das 09h e normalização prevista para a noite do dia 06. Os bairros afetados são os seguintes: Parque Tarobá, Jardim Cachoeira e Jardim Centenário.