Bairros de Curitiba, Araucária e SJP sem água nesta sexta-feira (17)

Reflexo de uma falta de energia elétrica na última quarta-feira, moradores de bairros de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais podem enfrentar até esta sexta-feira (17) falhas no abastecimento de água.

O incidente, ocorrido originalmente na noite de quarta-feira (15) na Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu — a maior unidade da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) —, provocou oscilações e cortes temporários que se estenderam ao longo de quinta-feira (16), com reflexos e previsão de regularização total para a manhã desta sexta-feira, segundo a companhia. A falha atinge moradores de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais.

Devido ao desligamento, os reservatórios e as redes de distribuição operaram abaixo da capacidade ideal. Desde então, equipes técnicas e operacionais da Sanepar atuam no reequilíbrio hidráulico e na pressurização das tubulações para restabelecer o fluxo de maneira gradativa em todos os bairros afetados.

Falta de água em Araucária

O município de Araucária registra uma segunda ocorrência isolada que agrava a situação local. Um impedimento operacional detectado diretamente no sistema de abastecimento da cidade demandou intervenções técnicas emergenciais da equipe de engenharia da Sanepar. A suspensão temporária da distribuição de água foi necessária para a execução dos reparos e, assim como o evento principal, tem estimativa de recuperação total até o fim da manhã desta sexta-feira (17).

Desabastecimento em Cerro Azul

Avançando pelas demais regiões do estado, o município de Cerro Azul também enfrenta desabastecimento temporário nesta sexta-feira (17). O motivo apontado pelo relatório oficial da Sanepar é, similarmente, um impedimento operacional no sistema local. Os problemas técnicos exigiram intervenção direta das equipes de manutenção desde a noite de quinta-feira (16), por volta das 21 horas, com prazo de estabilização previsto para o período da manhã de hoje.

Ficou sem água? Reclame

Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.

Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.